Об этом сообщает Фонд развития промышленности.

«Муроммашзавод» будет выпускать детали для электробусов «КамАЗ» и легковых автомобилей «Aurus». Кроме того, начнётся выпуск запчастей для ковровских тракторов местного завода. Об этом сообщает Фонд развития промышленности.Этот проект стал юбилейным – 1500-м. Льготный заём в размере 1,75 млрд рублей пойдёт на развитие производства импортозамещающих комплектующих.Сообщается, что «Муроммашзавод» начнёт строить отдельных цех для таких нужд, оснастит его современным оборудованием. Так, на «Aurus», например, здесь будут изготавливаться рулевые рейки с электроусилителем. Далее производство адаптируют и для «Газели» с «Соболью». В планах – 2000 реек в год.Для «КамАЗа» и «Волгабаса» здесь начнут делать электрические портальные мосты с объёмом производства более 200 единиц ежегодно. А для тракторов ковровского электромеханического завода здесь будут производить коробки передач и задние мосты. Предполагается создавать по 500 КПП в год.Вместе с увеличением производства вырастет и количество рабочих мест. Новый цех будет вмещать в себя 75 новых кадров.