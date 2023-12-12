На инвестиционном конгрессе в Суздале подписали 3-х стороннее соглашение о развитии жилищной...

На инвестиционном конгрессе в Суздале подписали 3-х стороннее соглашение о развитии жилищной инфраструктурыКомфортная жизнь в кругу семьи и в 5 минутах от работы. Технопарк "Русклимат ИКСЭл", Правительство Владимирской области и администрация Киржачского района в рамках 4 инвестиционного конгресса в Суздале подписали 3-х стороннее соглашение о развитии жилищной инфраструктуры.Проект предусматривает строительство современных многоквартирных домов, а также коттеджных поселков в Киржачском районе. Всего планируется ввести в эксплуатацию более ста тысяч квадратных метров жилья. Благодаря комфортным условиям для проживания и льготной ипотеке стороны планируют удержать лучших специалистов. Это не только обеспечит кадровый потенциал для развития будущих производств на территории технопарка "Русклимат ИКСЭл" и особой экономической зоны "Владимир", но и улучшит жилищную инфраструктуру всего Киржачского района.Павел Симонов, заместитель генерального директора технопарка "Русклимат ИКСЭл":- Мы планируем удерживать на территории своего присутствия как молодых специалистов, так и более активно привлекать высококвалифицированных специалистов из других регионов Российской Федерации.Константин Тупиков, генеральный директор ООО "Мобильный Дом":- Компания "Мобильный Дом" будет участвовать с двух сторон. Первое, как со стороны работодателя, будет для своих сотрудников строить комфортабельные условия для проживания, так и со стороны государства, чтобы решить нашу самую большую проблему - это ветхое жилье.