В новогодние праздники древняя суздальская архитектура оживет и заиграет картинами из сказок. Визуальное шоу покажут на стенах Рождественского собора, Архиерейских палат и Колокольни,

В новогодние праздники древняя суздальская архитектура оживет и заиграет картинами из сказок. Визуальное шоу покажут на стенах Рождественского собора, Архиерейских палат и Колокольни, сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Зрелище такого уровня и масштаба будет показано в Суздале впервые. Мы назвали его «Свет Суздаля» – это инновационное и вместе с тем