Народные приметы на 12 декабря: что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы не заболеть На...

Народные приметы на 12 декабря: что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы не заболетьНа Руси по этому дню можно было предсказать погоду на весь декабрь.Наши предки говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. По поверью, сама госпожа Зима надевала медвежью шкуру и выходила к людям.Вечером этого дня нужно обязательно заняться домашней работой. Наши предки верили, что, если Зима заглянула в окно и увидела ленивого, то нашлет на него простуду.Мужчины 12 декабря столярничали или чинили сельскохозяйственный инвентарь, женщины же пряли и вязали.А девушки гадали на суженого и будущую свадьбу.Погодные приметы:Если метет метель, значит, еще неделю будет такая же погода.Если снега много – следующий год будет непременно урожайным.Если в ночном небе звезды яркие – к морозу, тусклые – к теплу.Облачность уменьшается — к холоду.Туманный круг около солнца — к метели.Хвойный лес шумит — к оттепели.Фото: https://www.pxfuel.com