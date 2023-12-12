Народные приметы на 12 декабря: что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы не заболеть
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Народные приметы на 12 декабря: что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы не заболеть
На Руси по этому дню можно было предсказать погоду на весь декабрь.
Наши предки говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».
К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. По поверью, сама госпожа Зима надевала медвежью шкуру и выходила к людям.
Вечером этого дня нужно обязательно заняться домашней работой. Наши предки верили, что, если Зима заглянула в окно и увидела ленивого, то нашлет на него простуду.
Мужчины 12 декабря столярничали или чинили сельскохозяйственный инвентарь, женщины же пряли и вязали.
А девушки гадали на суженого и будущую свадьбу.
Погодные приметы:
Если метет метель, значит, еще неделю будет такая же погода.
Если снега много – следующий год будет непременно урожайным.
Если в ночном небе звезды яркие – к морозу, тусклые – к теплу.
Облачность уменьшается — к холоду.
Туманный круг около солнца — к метели.
Хвойный лес шумит — к оттепели.
Фото: https://www.pxfuel.com