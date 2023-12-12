Народные приметы на 13 декабря. Что было принято печь в Андреев день, чтобы обрести счастливый брак...

Народные приметы на 13 декабря. Что было принято печь в Андреев день, чтобы обрести счастливый брак и благополучие в семье?В среду, 13 декабря 2023 года почитается память Андрея Первозванного. На Руси апостол считался покровителем морского искусства и семейной жизни, олицетворял мужское начало.Было принято печь калиту – коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Девушки верили, что калита символизирует счастливый брак. Каждая девица замешивала тесто, думая в этот момент о любимом. В тесто добавляли мёд и сушеные ягоды. Внутри коржа делали отверстие, чтобы можно было его подвесить на ленточку.Знахари и целители считали этот день своим праздником. Они проводили разные лечебные и магические обряды, а посетителей у них было в Андреев день хоть отбавляй.Что можно делать в Андреев день?Андрей Первозванный считается покровителем рыбаков и моряков. Поэтому 13 декабря верующие, в окружении которых есть представители таких профессий, посещают церковь и молятся апостолу, прося защитить тех, кто ходит в море.В Андреев день накрывают сытный стол. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, излишеств в меню быть не должно — предполагается употребление горячей пищи без масла. Однако те, кто не придерживается поста, могут позволить себе в этот день рыбные блюда.После сытного ужина нужно поблагодарить хозяйку и пожелать ей удачи, счастья и здоровья. После она тоже всем должна сказать добрые слова и пожелания. Только тогда можно приступать к приему пищи. Считается, что если в Андреев день соблюсти этот ритуал, то можно привлечь в свой дом благополучие, достаток и уют.Что нельзя делать в Андреев день?В праздник Андрея Первозванного, нельзя рукодельничать и выполнять тяжелую домашнюю работу. Однако, сидеть без дела тоже не стоит, поскольку святой может наказать бездельников разными неприятностями.Запрещено в Андреев день ругаться с моряками и рыбаками, поскольку святой, являясь покровителем этим профессий, может наслать на обидчика проблемы со здоровьем и финансами, а также внести негативные коррективы в отношения с начальством, коллегами и друзьями.Нельзя 13 декабря ругаться со своим супругом или супругой, поскольку, по приметам, недопонимание может затянуться на долгое время.Народные приметы на 13 декабря 2023 годаКрестьяне в этот день делали прорубь и прислушивались к шуму воды. Если было тихо, то зима будет мягкая и тёплая. Если же бурлит и шумит водица, то будут морозы, вьюги и бури.Смотрели на огонь в печи:красный – к стуже;белый – к потеплению.К другим приметам относятся:Ясный и морозный день – к богатому урожаю.Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.Уголь на лучине крутится – к морозам.Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.Фото: freepik.com