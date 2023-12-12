Об этом сообщила прокуратура Судогодского района.

Необходимого оборудования для ОБЖ не оказалось в 11 школах Судогды. Об этом сообщила прокуратура Судогодского района.Так, мониторинг прокуроров был направлен на соблюдение требований программы «Развитие образования». Так, в 11 школьных кабинетах не было ни аппаратно-программных обучающих комплексов по ПДД, ни тренажёров для оказания первой помощи, ни имитаторов ранений и поражений для тренажёра-манекена. Кроме того, для полноценного обучения ОБЖ в классах отсутствовали тренажёры для освоения навыков сердечно-лёгочной реанимации, цифровых лабораторий по основам безопасности жизнедеятельности и так далее.В ноябре этого года прокурорами уже вносились представления, но толка нет. Теперь же с соответствующим иском появилось обращение в суд.