Школа на улице Шитова, рассчитанная на 350 мест, готова лишь на 55%, хотя по контракту объект должен быть достроен уже к 29 декабря. То есть осталось чусь более двух недель. Подрядчик срывает сроки
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2023-podryadchika-otvechayushhego-za-stroitelstvo-shkoly-v-gus-xrustalnom-mogut-zamenit.html" target="_blank">Подрядчика, отвечающего за строительство школы в Гусь-Хрустальном, могут заменить</a> - Школа на улице Шитова, рассчитанная на 350 мест, готова лишь на 55%, хотя по контракту объект должен быть достроен уже к 29 декабря. То есть осталось чусь более двух недель. Подрядчик срывает сроки
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2023-podryadchika-otvechayushhego-za-stroitelstvo-shkoly-v-gus-xrustalnom-mogut-zamenit.html]Подрядчика, отвечающего за строительство школы в Гусь-Хрустальном, могут заменить[/url] - Школа на улице Шитова, рассчитанная на 350 мест, готова лишь на 55%, хотя по контракту объект должен быть достроен уже к 29 декабря. То есть осталось чусь более двух недель. Подрядчик срывает сроки