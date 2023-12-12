Школа на улице Шитова, рассчитанная на 350 мест, готова лишь на 55%, хотя по контракту объект должен быть достроен уже к 29 декабря. То есть осталось чусь более двух недель. Подрядчик срывает сроки

Школа на улице Шитова, рассчитанная на 350 мест, готова лишь на 55%, хотя по контракту объект должен быть достроен уже к 29 декабря. То есть осталось чусь более двух недель. Подрядчик срывает сроки уже второй раз. Ответственный за стройку ранее получал представление. Губернатор Владимирской области рассказал в своем телеграм-канале о том, что дал поручение соцблоку