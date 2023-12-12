Представители регионального управления федеральной службы рассказали, какие меры могут применяться...

Представители регионального управления федеральной службы рассказали, какие меры могут применяться к должникам, которые не платят алиментыАлименты почти на четыреста миллионов рублей взыскали судебные приставы региона с начала года. Против должников - горе-отцов (а порой и матерей) в ход идут самые жесткие санкции, вплоть до ареста счетов и имущества. На что готовы родители, чтобы не платить? В каких случаях "в зачет" уплаты алиментов идут дорогостоящие подарки? Где и как граждане могут освежить в памяти величину задолженности? В студии "Вестей" поговорили с представителями регионального управления федеральной службы.