Роддом в Гусь-Хрустальном перенесли в реконструированный инфекционный госпиталь, в котором ранее лечили больных коронавирусом. Переезд планировали с 2016 года, рассказал губернатор

Роддом в Гусь-Хрустальном перенесли в реконструированный инфекционный госпиталь, в котором ранее лечили больных коронавирусом. Переезд планировали с 2016 года, рассказал губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Причиной перемен послужило то, что действующий ранее родильный дом находился далеко от стационара, что усложняло реанимацию. В 2016 год было принято решение перенести его в недостроенный с 1991 года