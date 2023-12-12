Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель ЗС Ольга Хохлова и главный федеральный инспектор по региону Сергей Мамеев поздравили наших земляков с Днём Конституции Российской Федерации.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель ЗС Ольга Хохлова и главный федеральный инспектор по региону Сергей Мамеев поздравили наших земляков с Днём Конституции Российской Федерации.Напомним, что главный закон страны был принят ровно 30 лет назад, 12 декабря 1993 года.«Мы остаёмся верны нашим национальным идеалам и принципам Конституции: защите правды, исторической памяти и культуры, семейных ценностей, уважению к людям старшего поколения. Вместе мы продолжаем дело наших героических предков: развиваем экономику, образование, укрепляем оборонную мощь державы», - говорится в обращении региональных руководителей к владимирцам.Полный текст поздравления можно прочесть регионального правительства.