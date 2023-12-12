Сергей Дьяконов из Мурома стал первым в истории лиги обладателем платинового пояса ММА «Серии — 75:...

Сергей Дьяконов из Мурома стал первым в истории лиги обладателем платинового пояса ММА «Серии — 75: Все Звёзды».В Москве (в начале декабря) прошел международный турнир «MMA Серия-75: Все Звезды», который был завершающим в 2023 году.Зрители смогли наблюдать девять захватывающих поединков, в которых бойцы продемонстрировали свою выносливость, технику и стремление к победе.По информации https://www.mma-series.com/, в главном событии вечера на прошедшем турнире свой десятый бой в ММА Серии провел Сергей Дьяконов (Россия, Муром).Его соперником стал Эдинальдо Новаэс (Бразилия).На кону стоял первый в истории лиги платиновый пояс Победителя.Оппоненты длительное время присматривались друг к другу, но один точный удар Дьяконова в конце первого раунда решил исход боя.Сергей принялся "добивать" своего соперника, но рефери остановил поединок.Таким образом, Дьяконов стал первым обладателем платинового пояса ММА Серии.Фото: https://www.mma-series.com/