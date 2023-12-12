Сергей Дьяконов из Мурома стал первым в истории лиги обладателем платинового пояса ММА «Серии — 75:...
Сергей Дьяконов из Мурома стал первым в истории лиги обладателем платинового пояса ММА «Серии — 75: Все Звёзды».
В Москве (в начале декабря) прошел международный турнир «MMA Серия-75: Все Звезды», который был завершающим в 2023 году.
Зрители смогли наблюдать девять захватывающих поединков, в которых бойцы продемонстрировали свою выносливость, технику и стремление к победе.
По информации https://www.mma-series.com/, в главном событии вечера на прошедшем турнире свой десятый бой в ММА Серии провел Сергей Дьяконов (Россия, Муром).
Его соперником стал Эдинальдо Новаэс (Бразилия).
На кону стоял первый в истории лиги платиновый пояс Победителя.
Оппоненты длительное время присматривались друг к другу, но один точный удар Дьяконова в конце первого раунда решил исход боя.
Сергей принялся "добивать" своего соперника, но рефери остановил поединок.
Таким образом, Дьяконов стал первым обладателем платинового пояса ММА Серии.
Фото: https://www.mma-series.com/