Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о неблагоприятных погодных условиях, затяжных...

Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о неблагоприятных погодных условиях, затяжных метелях и снежных заносах.В связи с перемещением активного южного циклона через территорию Центрального федерального округа, ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений.Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.Владимирцев ожидают сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица. Ветер будет усиливаться местами до 15-18 м/с. Прирост снега за сутки ожидается 15-30 см.Подобная погода будет наблюдаться до 15 декабря.Завтра — 13 декабря во Владимире и во Владимирской области прогнозируется до -12°C мороза (ощущается как 16...18°C).Влажность — высокая, 84%. Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.Любопытно, что ночью понижение температуры не будет наблюдаться. Прогнозируются те же -11...13°C.Народный прогноз погоды и приметы на 13 декабря:«Если на праздник выпадал снег, то стоило ждать холода и высокие сугробы»;«Солнечная погода и мороз в Андреев день предвещали богатый урожай в следующем году»;«Стужу сулили - горящие красным огнем дрова в печи, а белое пламя, напротив, говорило о том, что холода не задержатся надолго».Фото: freepik.com