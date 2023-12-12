Смотрите Вести в 9.00: разговоры о важном - о Конституции День Конституции - Разговоры о важном...

Смотрите "Вести" в 9.00: разговоры о важном - о КонституцииДень Конституции- Разговоры о важном - о Конституции. Что ещё узнали ребята о главном законе страны?Увязли по зеркала- "Холодные игры" в Собинском районе. Какими эмоциями их зарядила адреналиновая гонка на внедорожниках?Что попалось в сеть?- Гуманитарная миссия из Радужного, первые зимние кадры с Рпенского проезда и лисята, которые радуются сугробам. Самое яркое из сети - в нашем интернет-обзоре.