Смотрите Вести в 9.00: разговоры о важном - о Конституции
День Конституции
- Разговоры о важном...
Смотрите "Вести" в 9.00: разговоры о важном - о Конституции
День Конституции
- Разговоры о важном - о Конституции. Что ещё узнали ребята о главном законе страны?
Увязли по зеркала
- "Холодные игры" в Собинском районе. Какими эмоциями их зарядила адреналиновая гонка на внедорожниках?
Что попалось в сеть?
- Гуманитарная миссия из Радужного, первые зимние кадры с Рпенского проезда и лисята, которые радуются сугробам. Самое яркое из сети - в нашем интернет-обзоре.