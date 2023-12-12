Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Авдеев. Плата за техосмотр легковых авто вырастет на 11,9%. Если в этом году за техосмотр легковушки (категория М1) владельцы

Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Авдеев. Плата за техосмотр легковых авто вырастет на 11,9%. Если в этом году за техосмотр легковушки (категория М1) владельцы платили 913 рублей, то со следующего года это будет стоить уже 1022 рубля. Также повысилась цена услуги и для других категорий транспорта. Например, техосмотр автобуса весом до 5 тонн (М2)