Во Владимирской области на трассе М-7 в результате серьезного ДТП потребовалась деблокировка...
Во Владимирской области на трассе М-7 в результате серьезного ДТП потребовалась деблокировка пострадавшего.
Об этом в режиме «реального времени» сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Сегодня (12 декабря) на 164-м километре трассы М-7 в Собинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два транспортных средства.
В результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия проводятся деблокировочные работы.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Водителям, следующим в этом направлении, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты!
Информация актуальна на момент времени: 14:00, 12 декабря.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области