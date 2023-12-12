Современное оборудование в сфере БПЛА, разработанное владимирскими студентами отправят бойцам на...

Современное оборудование в сфере БПЛА, разработанное владимирскими студентами отправят бойцам на фронтВладимирские разработки в сфере БПЛА оценил председатель парламента ДНР, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога. Это он, напомню, на днях попросил Владимира Путина пойти на предстоящие президентские выборы. Жога посетил выставку, открытую в штабе Народного фронта в Москве.- Ребята сами молодцы, делают мозги и сразу внедряет максимально быстро информацию, и полигон у нас есть.Среди прочей техники особенно эксперты выделили российский аналог дрона "Мэвик", беспилотник "Горыныч" и РЭБ-установку "Добрыня". Всё представленное на выставке оборудование отправят бойцам на фронт. Ранее свои разработки владимирские студенты - члены областной федерации дрон-рейсинга - представили на стенде Владимирского инвестиционного конгресса. Их показали губернатору Александру Авдееву и полпреду Президента в ЦФО Игорю Щёголеву. Все БПЛА прошли тестирование на специализированных полигонах, используются при подготовке студентов в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" и проходят успешную апробацию на фронте.Сергей Берстнев, студент ВлГУ:- БПЛА с модульной системой полезной нагрузки, у которого есть две точки крепления грузов. Точнее, полезной нагрузки. Передняя точка, куда ставится камера или сенсоры визуального позиционирования. У нас с собой сегодня две камеры. Эта камера на подвесе, которая умеет записывать красивые картинки, и камера светочувствительная для полетов ночью. Также является облегченной камерой, которая позволяет данному БПЛА таскать более весомую нагрузку.