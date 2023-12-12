Во вторник, 12 декабря, на дорогах столицы 33-го региона зафиксировано 13 ДТП.

Во вторник, 12 декабря, на дорогах столицы 33-го региона зафиксировано 13 ДТП. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Все столкновения транспортных средств произошли в период с 7.00 до 9.00. Главной причиной обострения аварийной обстановки правоохранители называют ухудшение погодных условий и призывают участников дорожного движения к бдительности.«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта. Не создавайте помех для работы коммунальной техники, особенно - в ночное время», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.