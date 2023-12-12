В мэрии Владимира прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Планируется, что в следующем году доход города составит 12222 млн. руб., а

В мэрии Владимира прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Планируется, что в следующем году доход города составит 12222 млн. руб., а расход на 240 млн. больше – 12462 млн. руб. В 25 году доход – 11389, расход – 11645 млн. руб. В 2026 году доход –