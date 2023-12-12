Голубая ель напротив Соборной площади теперь украшена шариками и картонками с изображениями разных народов, которые проживают во Владимирской области. Дерево украсили активные и

Голубая ель напротив Соборной площади теперь украшена шариками и картонками с изображениями разных народов, которые проживают во Владимирской области. Дерево украсили активные и многочисленные общины города Владимира: азербайджанская, армянская, башкирская, белорусская, грузинская, дагестанская, еврейская, казачья, таджикская, татарская, узбекская, украинская, цыганская, чеченская и, разумеется, русская. На картинках изображены пары в национальных костюмах. В прошлом году во