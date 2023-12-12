Открытие состоится 20 декабря. На днях Александр Авдеев в ходе рабочей поездки осмотрел роддом.

В Гусь-Хрустальном появится новый акушерский пункт районного значения. Открытие состоится 20 декабря. На днях Александр Авдеев в ходе рабочей поездки осмотрел роддом.Вообще, это здание должны были ввести в эксплуатацию ещё три года назад, но из-за нового вируса здесь расположили ковидарий. А сама история здания начинается с конца 90-х годов, когда дом построили и забросили.С 2007 года постройку законсервировали, а с 2016 начали разрабатывать проектную документацию. Теперь в новом роддоме будут и современные перинатальные технологии, и качественное обезболивание, и партнёрские роды.