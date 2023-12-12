Установлено, что с августа 2016 года по март 2022 года, 63-летний житель Коврова являлся председателем правления 3-ех кредитных потребительских кооперативов: «Народный», «Народный-2» и

Установлено, что с августа 2016 года по март 2022 года, 63-летний житель Коврова являлся председателем правления 3-ех кредитных потребительских кооперативов: «Народный», «Народный-2» и «Народный-3». Классическая схема пирамиды: организация привлекала деньги граждан, при этом выплачивая им доход за счет вновь привлеченных. Чужие средства обвиняемый использовал в личных корыстных интересах, как пояснили в УМВД, в том числе