В Коврове местный житель делал отвары из мухоморов «для здоровья» и хранил около 2 кг...

В Коврове местный житель делал отвары из мухоморов «для здоровья» и хранил около 2 кг наркотикосодержащих растений.Как рассказали в пресс-служба прокуратуры Владимирской области, мужчина в парнике теплицы, расположенной на земельном участке в поселке Мелехово, вырастил коноплю (растения рода Cannabis).Собрав и высушив листья, стебли и соцветия растений, обвиняемый хранил их в помещении своей бани.Когда полицейские всё это «богатство» обнаружили, то выяснилось - наркотикосодержащих частей мужчина «насушил» на 2 кг.«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, пояснив, однако, что использовал коноплю, равно как и отвары из грибов мухоморов, исключительно в лечебных целях...» - пояснили в региональной пресс-службе прокуратуры.Теперь «лекарю» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ковровский городской суд.Фото: https://www.freepik.com/