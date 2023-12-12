В новогодние праздники жителей и гостей Суздаля ждет уникальное световое шоу и «Всемирный...
В новогодние праздники жителей и гостей Суздаля ждет уникальное световое шоу и «Всемирный перезвон»
- Зрелище такого уровня и масштаба будет показано в Суздале впервые, - сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. – Мы назвали его «Свет Суздаля» - это инновационное и вместе с тем очень поэтическое шоу с философским содержанием: в нём - история от сотворения мира до расцвета Суздальской земли.
В основе изобразительного ряда - отсылки к традиционным народным ремёслам: искусной резьбе по камню, шитью, орнаментам, шедеврам иконописи и лаковой миниатюры художников Мстёры.
Как сообщают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, визуальное щоу развернётся в парадном дворе Музейного комплекса: Рождественский собор, Архиерейские палаты и Колокольня станут своего рода «экраном».
«Свет Суздаля» будет удивлять жителей и гостей города с 28 декабря по 7 января включительно.
Показы:
28, 29, 30 декабря: с 19:00 до 22:00
31 декабря – ночь 1 января: c 17:00 до 02:00
1 января: с 17:00 до 22:00
2, 3, 4, 5, 6, 7 января: c 19:00 до 22:00
Известно, что арт-директором проекта выступил Антон Чукаев - лауреат премии Showtex Awards за работу над светодинамическим шоу «Сказка сказок», а также автор Церемонии закрытия фонтанов в Петергофе и светового шоу в рамках фестиваля искусств «Вдохновение» на ВДНХ.
Кроме того, стали известны некоторые подробности новогодней программы в Суздале.
Стартует всё 24 декабря - на Торговую площадь торжественно прибудет Дед Мороз из Великого Устюга, а также состоится Ледовое шоу Ирины Слуцкой.
Под занавес уходящего года пройдёт вечеринка под открытым небом в народном стиле: нон-стоп-марафон фольклорных коллективов, задорные игры и состязания.
В новогодней программе - концерты гусляра-сказителя Александра Леонова и группы «Лучина».
28 декабря в Суздальском кремле откроется уникальная выставка «Красота», рассказывающая о тонкостях русского златошвейного мастерства.
На Рождество 7 января в Музее деревянного зодчества развернётся весёлый праздник «Святки в Суздале».
Завершит рождественский вечер Всемирный перезвон.
Фото-иллюстрации: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника