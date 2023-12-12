Здание переменной этажности построят на Волгоградском проспекте.

Здание переменной этажности построят на Волгоградском проспекте.В рамках масштабной программы реновации, запущенной в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным в Юго-восточном административном округе столицы возведут очередной дом по реновации. Новостройка переменной этажности появится в районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, земельный участок №161/2.Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. чиновник подчеркнул, что строительные работы уже стартовали."В настоящее время ведутся работы подготовительного периода и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", – отметил глава ведомства.Новый жилой дом возведут по индивидуальному проекту. Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности. А под территорией внутреннего двора специалисты организуют подземную одноуровневую парковку.Для фасадов новостройки выбраны навесные трехслойные стеновые панели, облицованные пиленым кирпичом. На них будут установлены металлические корзины для кондиционеров. Подъезды планируется оформить витражным остеклением.Новостройка совокупно рассчитана на 259 квартир: 46 однокомнатных, 176 двухкомнатных и 37 трехкомнатных. Одна квартира будет оборудована для маломобильных граждан. В частности, в ней увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.Новые жильцы при переселении из ветхих домов получат равнозначные квартиры с улучшенной планировкой и завершенной отделкой в полном соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.На первом этаже здания разместят объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания дома. Для жителей дома могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и секции для детей. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, кладовую и почтовые ящики.Кроме того, специалисты займутся благоустройством придомовой территории. Во дворе новостройки они организуют спортивную зону с тренажерами, турниками и брусьями, а также детскую игровую зону с качелями и горками.