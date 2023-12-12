Водитель автомобиля “Опель” врезался в стоящий на обочине “КАМАЗ”, в кузове которого был снег. В результате ДТП пострадали два человека. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла

Водитель автомобиля “Опель” врезался в стоящий на обочине “КАМАЗ”, в кузове которого был снег. В результате ДТП пострадали два человека. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла сегодня, 12 декабря, около 11:25. Автомобили столкнулись недалеко от автобусного завода “Volgabus”. 62-летний водитель “Опеля” двигался в сторону Москвы и наехал на стоящий автомобиль “КАМАЗ”. После этого легковушка врезалась