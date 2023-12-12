В 11-ти школах Судогодского района кабинеты, в которых проходят занятия по основам безопасности жизнедеятельности, не оснащены нужным оборудованием. В них нет обучающих комплексов по ПДД,

В 11-ти школах Судогодского района кабинеты, в которых проходят занятия по основам безопасности жизнедеятельности, не оснащены нужным оборудованием. В них нет обучающих комплексов по ПДД, тренажеров для оказания первой помощи, отсутствуют имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена, цифровые лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Школы получили представления еще в ноябре, но так и не