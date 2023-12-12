Об этом рассказали в пресс-службе администрации Суздальского района.

В Суздале введут в работу 850 платных парковочных мест. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Суздальского района.Новые парковки заработают с 15 декабря. 600 мест появится вдоль Красной улицы, Ленина, Пушкарской, Виноградова, Васильевой, а остальные 250 – в районе Покровского монастыря и на улице Виноградова. Информационные знаки уже установлены.По расценкам – 200 рублей за будние сутки, 400 – выходные. Насчёт автобусов – 300 и 400 рублей соответственно. А с 21:00 до 10:00 стоянка будет бесплатной.Если водитель не рассчитается в течение 15 минут после заезда, то его будет ждать штраф в размере двух тысяч рублей.