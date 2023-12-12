Владимирцам рассказали, как отмечали Новый год во времена СССР Он участвовал в разработке...

Владимирцам рассказали, как отмечали Новый год во времена СССРОн участвовал в разработке советского орбитального корабля "Буран" и у него масса увлечений. Сегодня хотим познакомить вас с удивительным владимирцем Виталием Вертилевским и вместе с ним вспомним, как отмечали Новый год во времена СССР. Вера Куликова продолжит.Для Виталия Вертилевского канун Нового года - время особое и любимое. Он родился за день до боя курантов, в 1951-ом.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Отец мой был подполковник, замкомандира части вот танковой учебной, полка и прожил я там в 7 корпусе, поэтому у меня, все мое воспоминания детства именно связано с Новым годом, когда приносили ёлку, когда начинала она размораживаться и запах шёл хвои. Сейчас такого нет!Из тех советских времен у Виталия Вертилевского остались не только добрые воспоминания, но и большая коллекция елочных игрушек. И есть в ней множество памятных символов - красная пятиконечная звезда, русские матрешки, стеклянные бусы от тружеников-стеклодувов и множество сельскохозяйственных атрибутов. Кукуруза - царица полей эпохи Никиты Хрущева. Глава СССР уж очень питал к ней любовь - тогда все поля повсеместно до Сибири засеивали этой культурой. Советские елочные шары - отдельное искусство.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Раньше все старые игрушки были наполнены очень любили покрывать фосфором. Вот эта вещь, когда она стоит под огнем, потом всю ночь она светится зелёным пламенем и внутри все такие светятся.Самые старые игрушки делали из ваты, покрывали слюдой. На елке у Вертилевских много овощей и фруктов из нее. Причем, сверкают как новенькие. Здесь и множество фигурок, одетых в зимнюю одежду из ваты.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Очень мне нравится, вот посмотрите, какие изумительные грибочки. Видите как живые! Но это из старых так сказать. Вот сосулька такая замечательная. Вот самолёты!?Самолёты - любовь всей жизни Виталия Вертилевского. Авиация - его профессия.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Я закончил в 69 году, я окончил 11 школу с золотой медалью и пошёл в Московской авиационный институт. Закончил его и поэтому так получилось, что- Самолёты ваше все?!- Да. А жена окончила Казанский авиационный институт.Потом был город Жуковский и шесть лет работы в Центральном аэродинамическом институте. У Виталия Леонидовича есть свои научные работы. Он принимал участие в создании советского орбитального корабля-ракетоплана "Буран"- многоразовой транспортной космической системы.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Я работал по челноку нашему, я был в 8-м отделении ЦАГИ, который занимался этой проблемой, созданием его, испытаниями. Вот я испытывал модели в аэродинамических трубах. У нас были самые мощные трубы на тот период.Сотрудники знаменитого ЦАГИ имени Жуковского по-особому отмечали Новый год.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Новый год мы отмечали в лесу у елки и даже свадьбу свою 43 года назад отметил так. Жена жила на 5 -м этаже в общежитии , а я на 3-ем! .Утром встречались привет и шли на работу.А эта елка из 80-ых - для маленькой дочки. У нее тоже есть своя история- А вот эта елка, елка же всегда настоящая ставилась, а было плохо тогда. Только потом начали хорошо делать базары, а так шёл в лес воровал.Со студенческих времен Виталий Леонидович занимался и туризмом. Много путешествовал. Сначала по стране, а когда открылись границы, и по миру. Стараясь планировать поездки к Новогодним торжествам.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- Открылся мир пошире и я отмечал день рождения в Египте, в Таиланде, в Марокко. Сам был много где в Израиле, в Индии, в Алайе.И в свои 70 лет Виталий Леонидович к Новому году наряжает елку. Говорит, это самое красивое, что осталось из детства.Виталий Вертилевский, житель г. Владимира:- У меня нет внуков, к несчастью, ну нет! Но зато всегда елка была и я наряжаю всегда елку, всегда радуюсь ей и в общем-то говоря не жалею времени. Единственное, что каждый год когда я ее разбираю, вот тут слеза накатывается. Получится ли в следующий раз нарядить?!В семье Вертилевских всегда была традиция класть под елку подарки. Она и сегодня сохраняется. Вот эта бумажная игрушка как напоминание о детстве самого Виталия Леонидовича. О том вечера в конце пятидесятых, когда конфету для него под елкой спрятала мама.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".