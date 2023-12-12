Синоптики прогнозируют обильный снегопад и метель во Владимире ночью, 13 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, погода может стать причиной ЧС, таких как повреждения ЛЭП, линий связи,

Синоптики прогнозируют обильный снегопад и метель во Владимире ночью, 13 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, погода может стать причиной ЧС, таких как повреждения ЛЭП, линий связи, аварии на объектах энергоснабжения и нарушения в системе ЖКХ, обрушение ветхих и слабых конструкций, падение деревьев. Водителям и пешеходам следует помнить об опасности снежных заносов на дорогах. Из-за