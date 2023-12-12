Улицы города продолжает заметать снегом – к вечеру обещают метель. Коммунальные службы круглосуточно проводят уборку в городе, сообщают в мэрии. Чтобы более качественно очистить улицы от

Улицы города продолжает заметать снегом – к вечеру обещают метель. Коммунальные службы круглосуточно проводят уборку в городе, сообщают в мэрии. Чтобы более качественно очистить улицы от снега, автомобилистов просят убрать машины с дороги. Уборка начнется 12 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 13 декабря на следующих улицах: – проспект Ленина– ул. Завадского– ул. Бородина–