Владимирская область вместе со всей страной отмечает День конституции Сегодня наша страна отмечает...

Владимирская область вместе со всей страной отмечает День конституцииСегодня наша страна отмечает День конституции. В этом году главному правовому документу страны исполняется 30 лет.12 декабря 1993 года после всенародного голосования была одобрена конституция, которая (претерпев ряд поправок) действует до сих пор.Сегодня в области пройдут торжественные встречи, акции, посвященные этому дню. Ну, и сегодня будут подведены итоги Большого этнографического диктанта.На сайте мирэтно.ру.