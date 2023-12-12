Владимирская область вместе со всей страной отмечает День конституции
Сегодня наша страна отмечает...
Владимирская область вместе со всей страной отмечает День конституции
Сегодня наша страна отмечает День конституции. В этом году главному правовому документу страны исполняется 30 лет.
12 декабря 1993 года после всенародного голосования была одобрена конституция, которая (претерпев ряд поправок) действует до сих пор.
Сегодня в области пройдут торжественные встречи, акции, посвященные этому дню. Ну, и сегодня будут подведены итоги Большого этнографического диктанта.
На сайте мирэтно.ру.