Команда средней общеобразовательной школы №21 города Владимира победила во Всероссийском конкурсе «Расскажи о герое».

Команда средней общеобразовательной школы №21 города Владимира победила во Всероссийском конкурсе «Расскажи о герое». Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказала пресс-служба регионального правительства.Мероприятие проводила общественная организация «Герои нашего Отечества». Владимирская школа стала лучшей в номинации «Кто настоящий Герой».Специально для конкурса наши земляки провели опрос среди учащихся. Также коллектив подготовил рассказ Юрии Маткове, воевавшем в Афганистане, и провели Урок мужества с участником специальной военной операции.Кроме того, как отмечает пресс-служба правительства Владимирской области, на стене школы №21 есть мурал в честь бывшего ученика Петра Степанова, который погиб во время проведения СВО.