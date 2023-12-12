Владимирские спортсмены отличились на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по пауэрлифтингу, который проходил в Туле.

Владимирские спортсмены отличились на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по пауэрлифтингу, который проходил в Туле. Наши земляки завоевали 11 наград, в том числе 5 раз брали золотые медали. Об этом рассказала регионального Министерства физической культуры и спорта.Состязания собрали более 200 участников из 15 субъектов РФ. В общекомандном зачёте среди мужчин владимирская сборная заняла первое место, а среди юношей – второе.Земляки поздравляют спортсменов и тренеров с достойным результатом и желают новых ярких побед.