Торжественное вручение ключей учебным заведениям состоится 13 декабря.

13 декабря губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручит ключи от новых школьных автобусов. Их получат муниципальные и коррекционные учебные заведения.Всего регион получила 26 школьных автобусов, которые были закуплены на средства из федерального бюджета. В Александровский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы отправят по три автобуса, в Собинский и Судогодский районы — по два. Ещё по одному получат Владимир, Муром, Ковров, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Петушинский, Селивановский и Юрьев-Польский районы.Во Владимирской области до 183 школ бесплатно возят более 10 тысяч учеников. Перевозкой занимаются 320 школьных автобусов.