Владимирский драматический театр стал победителем ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2023».

Владимирский драматический театр стал победителем ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2023». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила областного правительства.Культурное учреждение выиграло в номинации «Лучший региональный театр». Награду коллективу вручал журналист, писатель и телеведущий Андрей Максимов. Он отметил, что наш драмтеатр подобен возрождённому из огня фениксу.