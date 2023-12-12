В понедельник, 11 декабря, владимирский губернатор Александр Авдеев провёл выездное заседание в Гусь-Хрустальном.

В понедельник, 11 декабря, владимирский губернатор Александр Авдеев провёл выездное заседание в Гусь-Хрустальном. Руководитель области отметил, что в этом городе выполняется «особая миссия»: путём объединения усилий производственных предприятий и образовательной системы здесь создаётся уникальный производственный кластер. Об этом рассказала регионального правительства.Сегодня в городе работают 20 промышленных предприятий. 12 из них в текущем году нарастили объёмы отгруженной продукции. В будущем стекольный кластер Гусь-Хрустального может стать главным в России. Для этого власти прилагают все усилия, развивают социальную инфраструктуру и перенимают передовой опыт зарубежных специалистов. Решается и наиболее важная проблема – кадровая.«Получили поддержку Правительства на выполнение программы «Профессионалитет» для того, чтобы готовить кадры, дооснащать лаборатории оборудованием», - приводит пресс-служба слова Александра Авдеева.