Областной онкодиспансер получил линейный ускоритель. Его выгружали с помощью автокрана. Этот прибор – один из лучших и безопасных технических комплексов для проведения дистанционной

Областной онкодиспансер получил линейный ускоритель. Его выгружали с помощью автокрана. Этот прибор – один из лучших и безопасных технических комплексов для проведения дистанционной лучевой терапии. С его помощью можно безопасно подводить очень высокие дозы к очагам опухоли, не повреждая здоровые органы и ткани. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона. У аппаратуры есть опция для