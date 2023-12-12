Драмтеатр стал победителем ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2023» в номинации «Лучший региональный театр». Об этом сообщили с пресс-службе театра в

Драмтеатр стал победителем ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2023» в номинации «Лучший региональный театр». Об этом сообщили с пресс-службе театра в соцсетях. Владимирский театр смог обойти Саратовский ТЮЗ имени Киселева и Тюменский драмтеатр. На награждении директор Борис Гунин сказал, что надеется пригласить всех на открытие отремонтированного театра, которое состоится 27 марта 2024 года. В