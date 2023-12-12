Владимирский театр драмы стал «лучшим — региональным» на грандиозном событии «Звезда театрала —...

Владимирский театр драмы стал «лучшим — региональным» на грандиозном событии «Звезда театрала — 2023»Вручение премии «Звезда театрала» прошло уже в 16 раз. Отличительной особенностью этого мероприятия является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на официальном сайте.Всего у «Звезды театрала — 2023» было в этом году 18 номинаций. Например, «Лучший театр», «Легенда сцены», «Лучшая женская роль» и пр.Владимирский драмтеатр - победитель в номинации «Лучший региональный театр».«В шорт-листе также были представлены Саратовский ТЮЗ им.Киселева и Тюменский драмтеатр. Вручая награду, журналист, писатель и телеведущий Андрей Максимов отметил, что зрительскую премию получил «театр-феникс, театр, возрождающийся из огня...» - отметили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Это интересно!«Звезда театрала» учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области