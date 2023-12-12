Владимирским школьникам рассказали об истории и значении главного закона страны Ко Дню Конституции...

Владимирским школьникам рассказали об истории и значении главного закона страныКо Дню Конституции во владимирских школах прошли тематические "Разговоры о важном". Учащимся рассказали об истории и значении главного закона страны. О том, как это было - Анастасия Сахарова- Твоё достояние на все времена...Так торжественно начинается каждый понедельник в 22 школе. Ребята поднимают флаги Российской Федерации и Владимирской области, исполняют гимн страны. Подводят итоги недели, ставят планы на следующую .Олег Осокин, и.о. директора школы №22:- Чтобы все учащиеся были в курсе событий, мы проводим после звонка радиолинейку. У нас ученик 11 класса занимается на своей домашней аппаратуре, записывает музыку.А после линейки начинают "Разговор о важном". Сегодняшний посвящен Конституции страны. Второклассники учатся ее понимать на примере "домашних" законов.- Мы когда кушаем, мы всегда разговариваем о школе, о работе.- У нас правило такое, что когда мы играем в игры вечером, всегда играем или до 8 или до 9.А у восьмиклассников подход к знаниям, полученным во время "разговоров о важном", уже более практичный.Милана Игнатенко, ученица 8"А" класса школы №22:- Я поняла, что мне можно рассматривать это как профессию, так как я до сих пор не определилась. Мне интересно оказалось и про власть, и про депутатов, всё в таком духе.Но самыми предприимчивыми оказались ученики классов шестых .Ульяна Ануфриева, ученица 6"А" класса школы №22:- Нам нужна конституция, чтобы если чисто гипотетически мы стали президентом, мы знали основу законовМихаил Веневцев, ученик 6"А" класса школы №22:- Я узнал, что у меня есть право на образование, на жизнь и на жилье хорошее.Ирина Козлова, учитель истории и обществознания школы №22:- Всегда найдутся 5-10 человек в классе, которые не по годам взрослые дети. Мы вместе плачем регулярно. Особенно после уроков. "А давайте это обсудим, меня вот мысль эта коснулась. - А давайте. И когда идет неформальное общение, оно всегда сближает учителя и ученика, и они говорят "Вы наша вторая мама". А я соглашаюсь.Патриотические, познавательные линейки проходят в 22 школе уже второй год подряд. И они показали: ученикам и учителям давно не хватало таких простых вещей: разговоров о важном.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".