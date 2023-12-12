Владимирским школьникам рассказали об истории и значении главного закона страны
Ко Дню Конституции...
Владимирским школьникам рассказали об истории и значении главного закона страны
Ко Дню Конституции во владимирских школах прошли тематические "Разговоры о важном". Учащимся рассказали об истории и значении главного закона страны. О том, как это было - Анастасия Сахарова
- Твоё достояние на все времена...
Так торжественно начинается каждый понедельник в 22 школе. Ребята поднимают флаги Российской Федерации и Владимирской области, исполняют гимн страны. Подводят итоги недели, ставят планы на следующую .
Олег Осокин, и.о. директора школы №22:
- Чтобы все учащиеся были в курсе событий, мы проводим после звонка радиолинейку. У нас ученик 11 класса занимается на своей домашней аппаратуре, записывает музыку.
А после линейки начинают "Разговор о важном". Сегодняшний посвящен Конституции страны. Второклассники учатся ее понимать на примере "домашних" законов.
- Мы когда кушаем, мы всегда разговариваем о школе, о работе.
- У нас правило такое, что когда мы играем в игры вечером, всегда играем или до 8 или до 9.
А у восьмиклассников подход к знаниям, полученным во время "разговоров о важном", уже более практичный.
Милана Игнатенко, ученица 8"А" класса школы №22:
- Я поняла, что мне можно рассматривать это как профессию, так как я до сих пор не определилась. Мне интересно оказалось и про власть, и про депутатов, всё в таком духе.
Но самыми предприимчивыми оказались ученики классов шестых .
Ульяна Ануфриева, ученица 6"А" класса школы №22:
- Нам нужна конституция, чтобы если чисто гипотетически мы стали президентом, мы знали основу законов
Михаил Веневцев, ученик 6"А" класса школы №22:
- Я узнал, что у меня есть право на образование, на жизнь и на жилье хорошее.
Ирина Козлова, учитель истории и обществознания школы №22:
- Всегда найдутся 5-10 человек в классе, которые не по годам взрослые дети. Мы вместе плачем регулярно. Особенно после уроков. "А давайте это обсудим, меня вот мысль эта коснулась. - А давайте. И когда идет неформальное общение, оно всегда сближает учителя и ученика, и они говорят "Вы наша вторая мама". А я соглашаюсь.
Патриотические, познавательные линейки проходят в 22 школе уже второй год подряд. И они показали: ученикам и учителям давно не хватало таких простых вещей: разговоров о важном.
Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".