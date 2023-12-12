Во Владимире из-за метели только в утренние часы произошло 13 аварий Из-за метели, которая пришла...

Во Владимире из-за метели только в утренние часы произошло 13 аварийИз-за метели, которая пришла в регион, она остаётся сложной. Рост аварий зафиксирован во Владимире.У Ленты во Владимире бамперами "прижались" шесть машин. Ещё одна авария произошла у посёлка РТС - с участием большегрузов. На Никтиде занесло легковушку. Ещё одна не смогла вовремя затормозить на повороте Веризино - и врезалась в проезжающий на "зелёный" грузовик.Всего в областном центре, по информации регионального Управления ГИБДД, в утренние часы произошло 13 аварий.А это уже первая за сезон эвакуация "скорой". Село Троица- Берег Суздальский район. Машина застряла "намертво" в сугробах. Пришлось звать на помощь джиперов из клуба 4WD Владимир. Вытащить "скорую" удалось с помощью внедорожника.И отметим, что из-за метелей на круглосуточный режим работы перешли энергетики региона.К оперативному реагированию готовы сто бригад: почти 500 человек и 180 единиц техники.