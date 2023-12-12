Во Владимире прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным владимирцам В центре...

Во Владимире прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным владимирцамВ центре культуры и искусства на Соборной во Владимире сегодня прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным владимирцам.В рамках патриотической акции "Мы - граждане России!" дубликаты бесценного груза получили 34 школьника, среди них - отличники и хорошисты, активисты и спортсмены. Вручать документ гражданина Российской Федерации, чествуя лучших - неизменная традиция. Такие церемонии проходят дважды в год - в преддверии Дня России и 12 декабря, в День Конституции. Главный закон страны, напомню, был принят ровно 30 лет назад.Дмитрий Наумов - глава города Владимира:- Для детей это вдвойне важно,что они свой первый документ получают в День Конституции. И, действительно, для детей открывается огромная возможность. У нас страна, которая делает все для своих граждан, и старается обеспечить и дать возможность реализоваться. Поэтому все в их руках, ну, а мы, повторюсь, сделаем все, чтобы они смогли это сделать.Эльдар Сафаев - учащийся гимназии №35 г. Владимира:- Когда человек получает паспорт, он отвечает за свои поступки и принимает на себя дополнительные обязанности.