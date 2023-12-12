Во Владимирской области на трассе М-7 в результате серьезного ДТП потребовалась деблокировка...

Во Владимирской области на трассе М-7 в результате серьезного ДТП потребовалась деблокировка пострадавшего.Об этом в режиме «реального времени» сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сегодня (12 декабря) на 164-м километре трассы М-7 в Собинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два транспортных средства.В результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия проводятся деблокировочные работы.Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.Водителям, следующим в этом направлении, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты!Информация актуальна на момент времени: 14:00, 12 декабря.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области