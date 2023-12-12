Во Владимирской области открываются еще два семейных многофункциональных центра Еще два семейных...

Во Владимирской области открываются еще два семейных многофункциональных центраЕще два семейных многофункциональных центра открываются во Владимирской области на этой неделе - в Коврове и в Муроме.Это федеральная инициатива, которую реализуют Минтруд совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Семейные МФЦ открываются на базе социально-реабилитационных центров. Механизм предполагает правовое, психологическое и социальное сопровождение семей в режиме "одного окна".Один из таких центров уже год работает во Владимире.