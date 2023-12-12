Об этом рассказали в местных СМИ.

Во Владимирской области появятся два семейных многофункциональных центра. Об этом рассказали в местных СМИ.Так, новые МФЦ организуют на этой неделе в Муроме и Коврове. На данный момент один из таких центров функционирует во Владимире.Это федеральная инициатива, которая предполагает правовое, психические и социальное консультирование семей в режиме «одного окна». Создана Минтрудом совместно с Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации.