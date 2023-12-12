Во Владимирской области с января 2024 года вырастут цены на проезд в пригородных автобусах Как...

Во Владимирской области с января 2024 года вырастут цены на проезд в пригородных автобусахКак стало известно, на заседании правления министерства цены и тарифов региона произошел пересмотр тарифа на перевозку пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом.Речь идет про межмуниципальные маршруты регулярных перевозок на территории Владимирской области.Соответствующее постановление было подписано 7 декабря 2023 года.С 10 января 2024 тариф на перевозку составит 3,87 рублей за пасс/км.Предельный тариф за провоз багажа станет — не более 15 рублей за 1 место.Рост общей стоимости проезда будет примерно на 9,52%.Например, стоимость проезда на автобусном маршруте №168 «Меленки - Муром» в настоящее время 152 рубля. С 10 января она повысится до 168 рублей.В новом постановлении также отмечается, что перевозчикам будет разрешено, цитируем:«… осуществлять деятельность на межмуниципальных маршрутах на территории области, применять плату за проезд на пригородных маршрутах за пределами черты городских поселений при протяженности поездки до 5 км включительно за 1 поездку в размере платы граждан за проезд протяженностью поездки, равной 5 км». Приказ можно изучить по ссылке.Фото: freepik.com