Во Владимирской области старые заброшки смогут получить звание гостевых домов Депутаты...

Во Владимирской области старые "заброшки" смогут получить звание "гостевых домов"Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон о легализации гостевых домов. Пока - на уровне эксперимента. Их объединят в отдельный реестр туробъектов. Инициатива призвана помочь вывести турбизнес и сервис на новый уровень. Как закон (если он будет принят повсеместно) будет работать в небольших туристических городах? Из Киржача - Анастасия Сахарова.В этой уютной гостиной за чашкой чая из фарфора могут собраться все постояльцы гостевого дома. Приборы подаются серебряные, в антикварном чемодане. А со стен на гостей смотрят первые владельцы этого дома.Ирина Гайдай, координатор проекта "Киржач туристический":- Сложно будет такое повторить. Мы сохранили эту атмосферу, даже мебель этой семьи. А какую-то восстановили или сделали по лекалам мебели того периода..Поэтому здесь вы как будто перемещаетесь на 100 и больше лет назад.За стеклом - бережно сохраненные предметы городского лекаря Константина Красовского, который принимал пациентов в этом доме в конце 19 века.Ирина Гайдай, координатор проекта "Киржач туристический":- Что мы делаем? Мы покупаем старые дома и воссоздаем здесь атмосферу, которая и должна быть в провинциальном городе как Киржач. Чтобы турист к нам ехал и от шума, суеты московской.К слову, после революции, когда у семьи врачей Красовских отняли дом, здесь была коммунальная квартира. А сейчас здесь располагаются 4 новеньких номера со старинной мебелью, историческим уголком. И.. современной ванной комнатой.Анастасия, администратор дома Красовских, г.Киржач:- Кондиционер, пожарная безопасность, огнетушитель и план эвакуации. Это всё в номере. Также присутствует чайник для комфорта и мини-бар.В доме Красовских всё - для комфорта гостей наравне с пятизвездочными отелями. Несмотря на это, у дома нет никакого статуса. В законе пока не существует категории "гостевой дом". Но его получение даст арендодателям возможность вести бизнес наравне с гостиницами в атмосфере здоровой конкуренции. Да и выигрывают в этой ситуации все.Андрей Сотников, и.о. начальника управления культуры Киржачского района:- Граждане будут понимать, куда они едут, заселяются и что они получат от этого. И то же самое предприниматели, которые имеют гостевые дома будут понимать, каким образом будет выглядеть гостевой дом. А органы местного самоуправления, муниципалитеты, регион будут получать доходы от налогов.Вот еще претенденты на звание "гостевого дома" - общежития киржачской фабрики конца 19 века. Их мечтает купить меценат и депутат Законодательного Собрания Евгений Фёдоров. Одна загвоздка: кирпичные скелеты зданий пусть и стоят никому ненужные, запорошенные снегом, но относятся к объектам культурного наследия. Снять этот статус, к слову, возможно. И тогда эти "заброшки" получат вторую жизнь.Евгений Фёдоров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- И этот проект закона, который своевременный и нужный, может быть, позволит сделать так, чтобы на нашей территории Владимирской области, красивейшие истории и заброшенные дома превратились в гостевые, которые бы ждали наших гостей и работали на главное - на имидж Владимирской области.Сначала закон о легализации гостевых домов должен пройти апробацию в южных регионах - в Крыму и Краснодарском крае. И он, пусть и не сразу, может стать трамплином для туристического бизнеса. И привлечь новых гостей-в том числе в города нашей, Владимирской области.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".