Во Владимирской области жительница Гусь-Хрустального района «успокоила» ревнивого сожителя...

Во Владимирской области жительница Гусь-Хрустального района «успокоила» ревнивого сожителя ножомЧудовищная история произошла в Гусь-Хрустальном районе минувшей осенью.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в сентябре 2023 года местная жительница находилась у себя дома с сожителем. Они отдыхали и распивали алкоголь.Позднее к компании присоединился их общий знакомый, принесший спиртное и продукты.В процессе общения между пришедшим гостем и хозяином дома из-за ревности разгорелся конфликт. И ссора переросла в драку.Женщина, не долго думая, решила «успокоить» своего сожителя. Правда, чудовищным способом. Она взяла кухонный и пырнула им мужчину в живот.Как итог этой печальной истории: никто не умер, но уголовное дело направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.Нападавшую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Фото: freepik.com