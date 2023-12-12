Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Во владимирскую онкобольницу привезут линейный ускоритель за 158 млн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.На данный момент в областном онкологическом диспансере находится только один такой агрегат. Ещё один ускорительный комплекс импортного производства купили в рамках национального проекта «Здравоохранение». В лечении этим аппаратом нуждаются 1200-1400 людей ежегодно.Линейный ускоритель применяется для дистанционной лучевой терапии. Именно он безопасно подводит высокие дозы к опухолевым очагам, не трогая здоровые органы и ткани. Кроме этого, комплекс позволит сверхточно определить первичные опухоли.