Об этом сообщают местные СМИ.

ВРИО главы города Киржача стала Марина Мошкова. Об этом сообщают местные СМИ.Так, на пост временно исполняющего обязанности главы города Марина Мошкова стала после нашумевшей отставки Надежды Скороспеловой. Вчера, 11 декабря, она подала в городской совет заявление о досрочном сложении полномочий по соглашению сторон. Факт подачи документа подтвердил Валентин Тюленев, председатель горсовета.Сама же Скороспелова не стала называть причину своего ухода. «Так получилось», – прокомментировала экс-чиновница.Напомним, в феврале на неё было заведено уголовное дело по статье 285 – «Злоупотребление должностными полномочиями». По информации органов, она нанесла ущерб муниципальному образованию в размере 8,5 млн рублей при принятии решений по перераспределению земельных участков.